Skandali ne prestaju da tresu Facebook: Rast čak i po cijenu života korisnika

Facebook se u petak našao u novim problemima nakon što je u javnost procurio interni dopis jednog od njegovih izvršnih direktora u kojem se zagovara bjesomučni rast kompanije, čak i po cijenu života korisnika.

Autor dopisa Endru Bosvort proslijedio je 2016. godine svojim kolegama post u kojem kaže: "Mi povezujemo ljude, i tačka. Zato je sve što radimo da podstaknemo rast kompanije opravdano."

Bosvort je dodao da posljedice povezivanja ljudi mogu da budu loše ako ih korisnici učine negativnim.

"Moguće je da to nekoga košta života, ako je ta osoba izložena nasilnicima. Takođe je moguće da neko pogine u terorističkom napadu koji je koordinisan preko naše mreže. Ali, mi i dalje povezujemo ljude", napisao je.

Glavni direktor Facebooka Mark Zakerberg izjavio je da se snažno protivi tom dopisu, ali je svog saradnika Bosvorta nazvao talentovanim liderom koji umije da kaže provokativne stvari.

"Ali, mi nikada nismo vjerovali da cilj opravdava sredstvo. Povezivanje ljudi samo po sebi nije dovoljno. Moramo da radimo na njihovom zbližavanju", rekao je Zakerberg.

Dva bivša zaposlenika Facebooka rekli su da je Bosvort u kompaniji poznat po svojoj "netaktičnosti" i da vatreno brani slobodu govora na Facebooku.

Bosvort se nedavno na Twitteru ogradio od svojih izjava, rekavši da se danas ne slaže sa tim postom, i da se nije slagao sa njim čak ni u vrijeme kad ga je pisao.

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5