Skype objavio ‘Meet Now’ video pozive

Bez sumnje, Zoom je za kratko vrijeme postao lider u video pozivima. Omogućava besplatne četrdesetominutne pozive sa do 100 korisnika, i mnogo ljudi koristi ovaj alat kako bi ostalo u kontaktu.

Mogućnosti poput menjanja pozadine to čine samo zabavnijim. Međutim, tu je uvek pitanje bezbjednosti i privatnosti Zoom aplikacije, koju je u negativnom kontekstu pomijenilo više kompanija.

Druge su tu situaciju iskoristile, poput Skype-a, koji je izbacio Meet Now opciju, koja ne zahtjeva registrovanje, ni instalaciju. Meet Now vam omogućava da držite konferencijske pozive, samo uz pomoć jednog besplatnog linka na koji će kliknuti oni koji žele da se priključe. Možete ga podijeliti sa učesnicima i uživati u Skype-u do mile volje. Prema saopštenju iz Microsoft-a, koji je vlasnik kompanije Skype, vaš link za sastanak – video poziv ne ističe i može se koristiti bilo kad.

Skype navodi da će te u toku korišćenje moći da uvidite prednosti tih video poziva. To uključuje mogućnost da se razgovor snima i sačuva za kasnije. Kompanija čuva snimke 30 dana. Takođe postoji opcija da se zatamni pozadina prije nego što se uđe u razgovor, što će sigurno biti od pomoći onima koji se javljaju od kuće, nemaju najurednije domove ili im djeca skaču u pozadini.

Sa opcijom Meet Now, takođe u bilo kom trenutku možete podeliti ekran video poziva, što vam može olakšati rad sa kolegama na projektu ili prezentaciji, pogotovo ako je u grupi. Iz kompanije Skype naglašavaju, da aplikacija radi na bilo kom uređaju, a da vam sada čak ne treba ni nalog da biste pristupili razgovoru.

(tomsguide)