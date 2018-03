Snapchat napravio veliku grešku

Snapchat je bio prinuđen da se izvini i ukloni uvrjedljivu reklamu na račun Rijane i Krisa Brauna.

Reklama je prikazivala Rijanu i Krisa Brauna, a pisalo je: Da li biste radije šljepili Rijanu ili udarili Krisa Brauna.

Očigledno, reklama je aludirala na incident iz 2009. godine kada je pjevač brutalno pretukao svoju tadašnju devojku Rijanu.

Snapchat je odmah uklonio reklamu koju su ocijenili kao veliki propust u sadržaju koji su odobravali.

"Reklama je provjerena i ocjenjena kao greška koja krši naše uslove ponašanja. Momentalno smo je uklonili čim smo uvidjeli propust. Jako nam je žao što se ovo desilo", glasi u saopštenju Snapchat.

Wow @Snapchat has lost their god damn mind who ever over there at that app company need to be fired. For putting this ad up talking about would u rather Slap @rihanna or punch @chrisbrown like the president over there @Snapchat need to reliquary this person who put this out pic.twitter.com/iusBs2waqs