Snapchat u borbi protiv govora mržnje na internetu

Snapchat se pridružio Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Microsoftu te Instagramu i Google+ koji su svoje sudjelovanje najavili još početkom godine.

Snap.Inc, firma koja je napravila Snapchat, najavila je svoje pridruživanje inicijativi Europske unije "Code of Conduct", čiji je glavni cilj borba protiv govora mržnje i ilegalnog sadržaja na internetu.

Ovime se Snapchat pridružio Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Microsoftu te Instagramu i Google+ koji su svoje sudjelovanje najavili još početkom godine.

Pozdravljam predanost Snapchata u borbi protiv ilegalnog sadržaja na internetu. Sve veći broj sudionika u EU Code of Conduct pokazuje kako je to učinkovit način kojim možemo internet učiniti sigurnijim mjestom. To je posebno važno jer će pomoći da zaštitimo mlade generacije koje koriste Snapchat, istaknula je povjerenica za pravo Vĕra Jourová.

Podsjetimo, kako bi odgovorila na sve veći broj rasističkih i ksenofobnih ispada te na govor mržnje na internetu, Evropska je komisija predstavila inicijativu "Code of Conduct" u maju 2016. godine.

Otad je u saradnji s brojnim nevladinim udrugama pažljivo pratila provođenje inicijative, a podaci pokazuju kako je više od 70 odsto spornog sadržaja uklonjeno, i to najčešće unutar 24 sata od objave odnosno prijave.

Iz Evropske komisije najavili su kako će i dalje pomno pratiti provođenje inicijative, ali i pokušati pridobiti što je više moguće velikih IT firmi da sudjeluju u zajedničkim naporima.

(NN/zimo.hr)