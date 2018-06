Srbin iz Melburna ponovo tuži "Google"

BANJALUKA - Srbin iz Melburna Milorad Trkulja rekao je Srni da mu je Visoki sud Australije, nakon duge i teške pravne bitke, dao "zeleno svjetlo" da zbog objavljivanja slika koje su ga nepravedno povezivale sa ozloglašenim vrhom tamošnjeg kriminala tuži internet giganta "Google" za klevetu i uvredu časti.

Ovaj državljanin Australije, porijeklom iz Kukulja kod Srpca, objašnjava da će, nakon ove nedavne presude najviše australijske sudske instance, pred Vrhovnim sudom u Melburnu tužiti veliki "Google".

"Nisam mogao tužiti `Google`, jer me je blokirala ranija presuda Apelacionog suda u korist te kompanije. Ali, čim se iz Srpske vratim u Australiju pokrenuću to pred Vrhovnim sudom", rekao je Trkulja i ponovio da nikada u životu nije imao veze s ljudima "s one strane zakona".

On kaže da za uvredu časti i klevetu od "Googlea" može da po nekim procjenama očekuje i više od 400.000 dolara odštete.

"Moji protivnici iz `Googlea` su sve činili da ne uspijem doći do Visokog suda. Htjeli su i da spriječe da ih niko od građana za uvredu časti ne može tužiti u slučaju da ih `Google-ov` internet pretraživač pogrešno i nepravedno bude povezao sa kriminalom, ubicama", navodi Trkulja.

On kaže da ovo nije samo njegova, već pobjeda za sve ljude i državljanje Australije.

"Nakon presude Visokog suda moraće da se u Australiji donese novi zakon koji tretira pitanja uvrede časti. Dakle, svi Australijanci moći će da tuže `Google`. Takođe, ova presuda će vjerovatno uticati i na to da stanovnici cijelog svijeta mogu da tuže pomenutu kompaniju u slučaju uvrede časti", ističe Trkulja.

Ovaj Australijanac, koji za sebe kaže da je prvi stanovnik svijeta koji je tužio "Google", dodaje da tu "sudovanju" neće biti kraj, i da će protiv te kompanije nastaviti pravnu borbu.

"Ako na `Google` internet pretraživaču ukucate `melbourne criminal underworld mafia`, tamo i dalje stoje moje dvije slike na prvim mjestima. Dakle, moje slike su još tamo gdje stoji da sam ja šef mafije u Australiji. Tužiću ih ponovo", najavio je Trkulja.

On je postao poznat širom svijeta po svojoj "davidovskoj", uspješnoj i upornoj pravnoj borbi protiv gigantskih kompanija " Google ", "Yahoo" i "Microsoft". Na osnovu sudskih presuda i nagodbi sa ovim kompanijama od 2012. godine "inkasirao" je više od milion i po dolara, ali naglašava da su advokati "jako skupi".

Trkulja se decenijama bavi humanitarnim radom i estradom, kao estradni menadžer, a član je i Srpske zajednice u Australiji.