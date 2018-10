Šta kada vam hakuju Facebook profil?

Nije zabavno otkriti da vam je neko upao u korisnički profil na najvećoj društvenoj mreži svijeta - Facebook, a to može imati i vrlo ozbiljne posljedice.

Evo šta možete poduzeti ako vam se to dogodi:

Nekoliko je stvari koje možete poduzeti kako biste spriječili upad u vaš korisnički račun na Facebooku i reagovali ukoliko dođe do toga.

Kako ćete znati da li je vaš profil račun na Facebooku hakovan?

Pa, obično je to prilično očigledno jer će početi da se događaju čudne stvari. Vaš korisnički profil počeće, recimo, na zidovima vaših prijatelja objavljivati oglase koji veze nemaju s vašim stvarnim interesima. Moguće je da će biti promijenjene informacije na vašem profilu, da profil počne slati poruke bez vašeg znanja... Ukratko, ništa dobro.

Zato je mudro redovno provjeravati da li se neko drugi logovao na vaš korisnički račun. To možete učiniti ako otvorite Settings, Security pa Where You’re Logged In i kliknete Edit. Ovdje možete vidjeti odakle ste se sve logovali na Facebook i koje ste uređaje pritom koristili. Ako vidite nešto što ne prepoznajete, to je znak za uzbunu. Zaustavite smjesta tu aktivnost.

Provjerite istoriju kupovanja

Ako na Facebooku imate pohranjene podatke o kreditnoj kartici, pametno je redovno provjeravati da li ih je haker zloupotrijebio. Otvorite Settings pa Payments i pogledajte ispis transakcija. Pronađete li nešto sumnjivo, obavijestite Facebook putem ove poveznice. Na istom mjestu možete provjeriti i transakcije u vezi sa Ads Manager-om.

Kako obavijestiti Facebook o pokušaju provale na profil

Čim otkrijete probleme, trebate ih prijaviti Facebooku. Možete učiniti to koristeći Support Inbox (na stranici Facebook Help Center) ili putem njihovog korisničkog naloga na Twitteru.

Na raspolaganju za probleme druge vrste su stranice Bullying Center, Safety Check i Safety Center.

Kako ćete zaštititi svoj profil na Facebooku?

Preventiva je uvijek bolje rješenje nego liječenje. Hakerima ćete otežati posao ako koristite jaku lozinku i redovno je mijenjate, izbjegavate spam te sumnjive poveznice i privitke...

Kad god možete, koristite više slojeva zaštite, uključujući dvostupanjsku provjeru te biometrijske alate. Takođe možete uključiti obavijesti o logovanju (pod Security, pa Login Alerts). Na istom mjestu naći ćete i kućicu za Login Approvals. Ako ju aktivirate, biće potrebno unijeti poseban sigurnosni kod svaki put kad se logujete s nepoznatog uređaja ili webpregledača.

Pri korištenju Facebooka izbjegavajte sumnjive poveznice i privitke, koji se mogu pojaviti i u mapi Message Requests, kao i naslove koji vas mame. Pripazite da li se logujete na pravi Facebook, a ne lažnjak koji služi kao mamac kako bi se kradljivci dokopali vaših podataka.

Odredite ko sve može vidjeti vaše fotografije, objave i tagove. Sačuvaćete barem dio privatnosti, a hakerima otežati pristup informacijama koje bi mogli zlorabiti kako bi vas prevarili, preporučuje Make Use Of.

(Tportal.hr)