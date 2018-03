Šta ne bi trebalo da stavljate na svoj LinkedIn profil

LinkedIn je specifična društvena mreža, gdje vaš profil predstavlja zapravo neku vrstu lične veb stranice na kojoj predstavljate sebe u poslovnom svjetlu kroz detalje iz karijere.

U suštini, vi zapravo prodajete svoje usluge poslodavcima kroz svoju karijeru, a posjedovanjem jakog LinkedIn profila imate dobaru bazu za plasiranje svog poslovanja.

Međutim, postoje veće greške koje prave oni koji traže posao, koje J.T. O’Donnell, osnivač i direktor kompanije Work It Daily, sajta posvećenog pomoći ljudima da riješe svoje probleme u karijeri, savjetuje da ne radimo.

Možda mislite da je dobra ideja da stavite na vaš LinkedIn profil da aktivno tražite posao, ali to zapravo radi protiv vas. Studije pokazuju da postoji više razloga zbog kojih je to štetno za efikasnost vašeg profila.

Nažalost, ljudi prave razne vrste grešaka, a neke od njih uključuju:

loša slika / bez slike

previše / premalo informacija

pisanje u trećem licu

preterano subjektivan tekst

slaba povezanost sa drugim korisnicima

Na primjer, dokazano je da regruteri imaju ozbiljnu pristrasnost prilikom zapošljavanja, jer više vole da unajmljuju nekoga ko trenutno radi. Stoga, kada stavite, "aktivno tražim posao" na vašem profilu, dajete do znanja da ste nezaposleni, što regruteri tumače kao očajnički potez.

Naravno, to ne znači da ne možete da stavite poslodavcima do znanja da tražite nove mogućnosti za posao na LinkedIn-u, samo treba to da uradite na pravi način. Na LinkedIn-u postoje podešavanja privatnosti, koja vam omogućava tajno prikazivanje na profilu da tražite novi posao.

Onda kada regruter traži nekoga sa vašim vještinama, vaš profil će se pojaviti u rezultatima pretrage. Od 500 miliona korisnika LinkedIn-a, samo 12 miliona njih je aktiviralo ovu opciju na početaku 2018. godine. To znači da imate priliku da se zaista ističete, ali bez toga da izgledate očajno.

Najbolji način za optimizaciju vašeg LinkedIn profila je da provjerite da li ste dodali sve ključne vještine po kojima želite da budete pronađeni. Na primjer, ako ste u oblasti marketinga, trebalo bi da pronađete sve vještine potrebne za obavljanje vašeg posla i potrudite se da ih stavite u naslov, rezime, radnu istoriju i dijelove za potvrdu vašeg profila. Zašto? LinkedIn algoritam za pretraživanje je sličan onom na Google-u.

Gleda relevantnost vašeg profila na osnovu termina za pretragu. Dakle, što je više optimizovan vaš profil sa ključnim riječima koje regruter koristi za pronalaženje kandidata, vjerovatnije je da ćete se pojaviti u rezultatima pretrage.

(Inc.com)