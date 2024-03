Šta se desi kad kliknete "ja nisam robot"?

​Sigurno ste do sada kliknuli na dugme kojim potvrđujete da niste robot, i niste mnogo razmišljali o tome šta se dešava u međuvremenu dok vam se odobrava prolaz na neki sajt.

Ova bezbjednosna mjera zove se CAPTHA (eng. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), i kada kažete da "niste robot" to nije samo prost klik na kućicu.

Kada štiklirate ovu opciju, sajt na koji želite da odete dobija pristup vašoj internet istoriji kako bi odlučio da li ste prava osoba ili ne.

Ako ste, na primjer, gledali YouTube ili ste tvitovali nešto prije klika na "ja nisam robot" dugme, to znači da ste prava osoba.

U suštini, u pitanju je način na koji Google provjerava da li ste vještačka inteligencija ili ne - priznaćemo da jeste malo "jezivo", naročito kad znamo da mogu da prate i analiziraju čak i način na koji pomjerate strelicu preko ekrana.

Ako dobijete još jedan zadatak (da kliknete na hidrante, motore ili nešto treće), to znači da mašina još nije sigurna da li ste prava osoba ili ne, prenosi "b92".

