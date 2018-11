Šta su Facebook profili iz sjene?

Kako bi vam bolje približili šta su profili u sjeni, zamislite dvoje prijatelja, Milana i Jovanu. Na početku priče oboje nemaju profile na Facebooku.

Ali, Jovana u nekom trenutku odluči da se priključi nama ostalima. Napravi korisnički nalog, instalira aplikaciju i počne da stvara svoj profil. Dok to radi iz Facebooka je upitaju da li hoće da im da svoje kontakte kako bi se lakše povezala s prijateljima koji su takođe na toj društvenoj mreži.

Računajući da će joj to olakšati život, Jovana odobri Facebooku pristup svojim kontaktima. Čim to napravi Facebook počne da češlja po njenim kontaktima i pokupi sve dostupne podatke o njima, poput brojeve telefona, adrese e-pošte...

Pomoću tih podataka mogu da otkriju koje korisnike Facebooka Jovana već poznaje. Na njima počiva opcija People You May Know, prenosi "Tportal.hr".

Zvuči bezazleno. I bilo bi, kad Facebookovi algoritmi ne bi ujedno prikupljali podatke i o Jovaninim prijateljima koji nisu na Facebooku, poput Milana. Tako dolaze do njegovog imena, broja telefona, adrese e-pošte i drugih podataka, iako on i dalje nije na Facebooku.

Ta baza podataka može da bude korisna ukoliko Barbara nagovori Milana da i on otvori korisnički nalog na Facebooku jer će ta društvena mreža već imati spremne preporuke ljudi koje bi mogao znati.

Ali, to je tek jedan od izvora podataka za Ivanov profil u sjeni. Na stotine ljudi, bez obzira u kakvom su odnosu s Ivanom, mogli su se prijaviti na Facebook i dozvoliti pristup svojim popisima kontakata.

Da li vam je Facebook rekao kako to radi?

Da. Osvježili su svoju politiku zaštite privatnosti kako bi u njoj naveli kako pristupaju podacima pohranjenima na telefonima i koriste ih.

Pod "Networks and Connections" pronaći ćete dio u kojem stoji da u Facebooku 'takođe prikupljaju informacije o kontaktima ako odlučite da ih učitaju, sinhronizovati ili uvesti s uređaja (poput na primjer adresara te istorije poziva i SMS-ova), koje koriste kako bi vam pomogli pri pronalaženju ljudi koje možda poznajete, da oni vas lakše pronađu, kao i u druge svrhe'.

U drugom dijelu, pod "Things others do and information they provide about you" navode da 'primaju i analiziraju sadržaj, komunikacije i informacije koje drugi ljudi nude koristeći Facebookove proizvode. To može da uključi informacije o vama poput, na primjer, situacije kad neko dijeli ili komentariše vašu fotografiju, šalje vam poruku te učitava, sinkronizuje ili uvozi vaše kontakt informacije'.

Šta možete da preduzmete?

Na žalost, ne postoji način kojim bi direktno upravljali profilima sjenkama. Kad god se korisnik Facebooka koji vas ima među kontaktima na svom telefonu uloguje u svoj korisnički nalog vaše lične informacije budu dodate vašem profilu u sjeni.

Eventualno možete da promijenite broj telefona i adresu e-pošte, ali to nije naročito praktično.

(Tportal.hr)