Stariji ljudi više dijele lažne vijesti na Facebooku

Stariji ljudi četiri puta više dijele lažne vijesti na društvenoj mreži Facebook u odnosu na mlađe generacije, pokazalo je istraživanje objavljeno u magazinu Science.

U prosjeku Amerikanci stariji od 65 godina na Facebooku dijele gotovo sedam puta više lažnih vijesti u odnosu na Amerikance u dobi između 18 i 29 godina. Pokazalo je to istraživanje istraživača s Univerziteta Njujork i Prinston. Ipak, dijeljenje lažnog sadržaja je relativno rijetka aktivnost.

Istraživači su analizirali aktivnosti 1.750 odraslih Amerikanaca na Facebooku te su uporedili linkove koje su dijelili s listom objavljivača lažnih vijesti. Ustanovili su da većina korisnika Facebooka nije dijelila članke s domena s lažnim vijestima tokom 2016. godine, samo 8,5 odsto korisnika Facebooka u istraživanju je podijelilo najmanje jedan link s domena kao što su "denverguardian.com", "truepundit.com" ili "donaldtrumpnews.com". Ove stranice i još 18 sličnih su na listi onih koji objavljuju lažne vijesti.

Oni koji su dijelili linkove s 21 domena naklonjene američkom predsjedniku Donaldu Trampu pokazuju jasne demografske razlike. Gotovo jedan od pet (18 odsto) korisnika Republikanaca je podijelio najmanje jedan link stranice s lažnim vijestima u poređenju s manje od 4 odsto Demokrata koji su to učinili. Što je korisnik konzervativniji, dijeli više članaka, a to se objašnjava činjenicom da su lažne vijesti uglavnom bile one koje su pisane u Trampovu korist te s tendecijom da korisnici dijele članke s kojima se slažu.

Oni koji su dijelili najviše sadržaja su najmanje dijelili lažne vijesti, što pokazuje da nije problem samo u tome što ljudi dijele baš sve. Oni koji dijele mnogo linkova su zapravo bolje upoznati o medijima i sposobni su da razlikuju istinu od laži na internetu.

Istraživači su takođe ustanovili da Amerikanci u šezdesetim i stariji nemaju dovoljno znanja o digitalnim medijima, koje je potrebno da bi ispravno procijenili pouzdanost članaka koje pronalaze na internetu.

(Klix.ba)