Stigao je novi Chrome, evo šta donosi

Izdanje 63 trenutno najpopularnijeg web pretraživača na svijetu dolazi na računare s operativnim sistemima MacOS, Windows i Linux s nizom sigurnosnih i drugih poboljšanja.

Blokiranje ekstenzija

Administratori mogu putem konzole Google Admin da blokiraju korišćenje ekestenzija za Chrome kako bi, na primjer, onemogućili pristup upravljanju datotekama, web kamerama, VPN-ovima...

Izolacija web odredišta

Chrome je i do sada nastojao da ograniči jedan proces na jedan otvoreni tab kako bi smanjio bezbjednosne rizike i povećao stabilnost rada. U osnovi, ideja je bila sprečavanje toga da rušenje jednog taba za sobom povuče cijeli web pregledač, ali i otežati posao svima koji nastoje da ubace zlonamjerni kod u vaš računar.

U Googleu su sad to dodatno pooštrili kako bi pojedinačna web odredišta bila tretirana kao zasebni procesi. To će se odnositi i na povezane web stranice, dok će dugi periodi surfovanja u tabu koji pokriva nekoliko različitih web odredišta dobiti novi proces s otvaranjem svakog novog domena.

Na žalost, to će za 10 do 20 odsto povećati ionako (pre)visok stepen korišćenja Chromeove memorije. Stoga nova funkcija nije uključena po početnim podešavanjima već je potrebno da je sami aktivirate. To možete učiniti tako što ćete otvoriti podešavanja, pa About Chrome, Site Isolation i potom odabrati Enable.

Bookmark Manager dobio Material Design

Alat za upravljane bookmarkovima dobio je uobičajene elemente interfejsa Material Design, među kojima su traka za aplikacije s većom trakom za pretragu i tamno plava tema s animacijama, veći fontovi, širi prored... Nakon što nadogradite Chrome na izdanje 63, zavirite u meni pod Bookmarks, pa Bookmark Manager.

Redizajnirani Chrome Experiments

Stranica chrome://flags s eksperimentalnim aplikacijama za Chrome takođe je preuređena u skladu s Material Designom, a dobila je i tabove u kojima možete razdvojiti dostupne i nedostupne eksperimente (Available/Unavailable), kao i novu dugmad i padajuće menie.

Takođe je dodata i nova traka za aplikacije pri vrhu, u kojoj je - uz pretraživač - veće dugme Reset all to defaults.

Noviteti za Android

Veliki dio promjena namijenjen je operativnom sistemu Android, s novim jasnijim iskačućim prozorom s dozvolama koji je zamijenio jednostavan banner pri dnu koji je bilo lako zamijeniti. Dodata je i podrška za funkciju Smart Text Selection, koju nudi Android Oreo.

Uporedno preuzimanje (Chrome 64)

Ova bi funkcija trebalo da ubrza preuzimanje (download) podataka na uređajima vođenim operativnim sistemom Android. Trebalo bi da se aktivira automatski čim je preuzimanje aktivno duže od dvije sekunde.

(Tportal.hr)