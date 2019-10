Stiže dark mode i na Instagram

Instagram je posljednja u nizu aplikacija, kojoj je aktivirana Dark Mode opcija. Ukoliko koristite BETA verziju Instagram aplikacije, imate na svom uređaju Android 10 i koristite sistemski Dark Mode onda vjerovatno pred svojim očima vidite Instagram Dark Mode!

Sve je crno, potpuno suprotno od "šljaštećeg" bijelog Instagram interfejsa i na prvi pogled djeluje istovremeno i čudno i moćno.

Nažalost, opciju Dark Mode ne možete još uvijek da aktivirate samu po sebi, jer kvačica nije dostupna u podešavanjima, ali kao što rekosmo, ako aktivirate Dark Mode kroz cijeli sistem i ispunili ste i sve druge uslove – Instagram će biti taman. Podesite Dark Mode kroz sistem na ovaj način: Settings > Display > Advanced > Device Theme, prenosi Independent.

S obzirom na to da je u pitanju BETA verzija, ako aktivirate Instagram Dark Mode očekujte moguće greške u interfejsu ili neke druge propuste, koji ne bi trebalo da narušavaju upotrebljivost aplikacije. Ako ih primjetite svakako ih prijavite moderatorima aplikacije.

Dark mode is a beloved feature that has really made the rounds in recent months, so I’m ecstatic to learn that Instagram is testing a dark mode! pic.twitter.com/tZKYbzmDc2