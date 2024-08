Striming filmova i serija opet poskupljuje

​Svjetski popularni servis za serije i filmove odlučio je da podigne cijenu svoje pretplate - ponovo.

U pitanju je Dizni, a cijene će biti veće od 17. oktobra. Tako će Disney+ Basic sa oglasima koštati 10 dolara umjesto dosadašnjih osam, a verzija bez igara biće 16 umjesto dosadašnjih 14 dolara.

Poskupljuju i njihovi drugi servisi, Hulu (sa oglasima 10, bez oglasa 20 dolara) i ESPN+ (poskupljuje sa 11 na 12 dolara mjesečno).

Uskoro, Disney će svojim pretplatnicima omogućiti unaprijed spemljene plejliste koje će da sadrže tematski organizovan sadržaj (na primjer, jedna od njih će biti "epske priče" sa Marvel ili Star Wars franšizama).

Nejasno je da li će se ova povećanja cijena odmah odraziti i na Disney pretplatnike u Srbiji, ali s obzirom na to da globalne odluke prije ili kasnije prate one u SAD, za očekivati je da se i to desi u jednom trenutku, prenosi "b92".

