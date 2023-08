Sud u SAD-u odlučio: AI slike ne mogu imati autorska prava

Sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, Beryl A. Howell, izjavila je da umjetnička djela generisana umjetnom inteligencijom ne mogu biti zaštićena autorskim pravima.

Ova odluka donesena je kao odgovor na tužbu protiv Ureda za autorska prava Sjedinjenih Američkih Država, koji je odbio autorska prava Stephenu Thaleru za sliku generisanu umjetnom inteligencijom putem njegova algoritma Creativity Machine.

Thaler je pokušao više puta dobiti autorska prava za sliku, a to bi značilo da bi on bio vlasnik umjetničkog djela. No, suočavao se s dosljednim odbijanjima.

Nakon konačnog odbijanja Ureda za autorska prava prošle godine, Thaler je podnio tužbu protiv Ureda, tvrdeći da je njihovo odbijanje proizvoljno, hirovito i da nije u skladu sa zakonom.

Međutim, sutkinja Howell je imala drugačiji stav.

U svojoj presudi, istakla je da su autorska prava istorijski povezana s ljudskim autorstvom i da se ne mogu dodijeliti radovima koji su lišeni ljudskog kreativnog utjecaja.

Međutim, Howell je priznala promjenjivi okvir autorskih prava u svjetlu sve veće uloge umjetne inteligencije u umjetničkom stvaranju. Priznala je da će se postaviti pitanja u vezi s potrebnim stepenom ljudskog uticaja kako bi umjetničko djelo generisano umjetnom inteligencijom zadovoljilo uslove za autorsku zaštitu.

Istakla je činjenicu da se modeli umjetne inteligencije često oslanjaju na postojeća djela tokom svog kreiranja.

Stephen Thaler namjerava uložiti žalbu na presudu. Njegov advokat, Ryan Abbot iz firme Brown Neri Smith & Khan LLP, izrazio je neslaganje s tumačenjem Zakona o autorskim pravima od strane suda.

Ured za autorska prava Sjedinjenih Američkih Država podržava odluku suda, kako je navedeno naknadno u izjavi.

Budućnost američkog, ali i ostalih zakona o autorskim pravima u vezi s umjetnom inteligencijom ostaje neizvjesna, s obzirom na sve veći broj sudskih sporova. Ostaje nam stoga vidjeti što će vrijeme donijeti i hoće li se nešto morati mijenjati povodom sve veće popularnosti umjetne inteligencije, navodi geek.hr.