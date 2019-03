Suosnivač WhatsAppa: Obrišite Facebook

Suosnivač WhatsAppa Brajan Akton tokom rijetkog pojavljivanja u javnosti, na Univerzitetu Stanford u srijedu, branio je svoju odluku da proda tu kompaniju Facebooku za 19 milijardi dolara te je studentima poručio da obrišu svoj profil na toj društvenoj mreži.

Acton je bio jedan od govornika na konferenciji Computer Science 1818, a u svom govoru otkrio je principe kojima se vodio u osnivanju WhatsAppa te pojasnio svoju odluku da ga proda Facebooku 2014. godine. Pritom je kritikovao današnje tehnološke divove, poput Facebooka i Google, koje po njegovim riječima zanima samo profit, prenosi BuzzFeed.

"Kada se vratim u Silicijumsku dolinu, ljudi me pitaju jesam li mogao da ne prodam kompaniju. Odgovor je ne", rekao je.

"Imao samo 50 zaposlenih, morao sam misliti na njih i novac koji bi oni dobili od prodaje. Morao sam misliti na naše investitore i razmišljati o svom manjinskom udjelu. Nisam imao punu moć da kažem ne, čak i da sam to htio", nastavio je.

Iako ga je prodaja WhatsAppa učinila milijarderom, Akton godinama ne skriva da ne voli Facebook. Kompaniju je napustio 2017. godine, nakon što su u tu aplikaciju za komunikaciju dodati oglasi. Tome su se on i drugi suosnivač WhatsAppa Jan Koum žestoko protivili. Koum je tada ostao, ali ne zadugo. Prošlog aprila objavio je da napušta kompaniju jer se ne slaže s njenim planovima o monetizaciji WhatsAppa i njenim pristupom prema privatnosti korisnika.

U martu 2018. godine nakon afere s Cambridge Analyticom, Akton je na Twitteru objavio "Obrišite Facebook".

U srijedu je Akton po drugi put javno progovorio o svojim lošim odnosima s Facebookom i Markom Zakerbergom. Lani je u septembru priznao da je "prodao privatnost korisnika zbog velike zarade". Tada je rekao da je Facebook odredio da WhatsApp mora u pet godina da zaradi deset milijardi dolara prikazivanjem oglasa i nudeći kompanijama mogućnost direktne komunikacije s korisnicima platforme.

Iako na Stanfordu nije želio da detaljnije govori o Zakerbergovim zahtjevima, kritikovao je poslovne modele po kojima je profit ispred privatnosti korisnika.

"Kapitalistički profitni motivi i odgovornost prema Vol Stritu dovode do sve većeg kršenja privatnosti korisnika te sve većeg broja negativnih posljedica. Volio bih da postoje neke ograde i načini da se to obuzda. Tek trebam da vidim ta pravila i strah me", rekao je.

Dodao je da je bio na neki način naivan kada je prodao WhatsApp, jer je "idealistički mislio da on i Koum mogu da nastave da rade po svom, smišljajući nove načine za diverzifikaciju prihoda". Njegova ideja bila je da se korisnicima naplaćuje mala naknada za korištenje platforme, kao protivteža Facebookovom modelu poslovanja - prodaji reklama.

"WhatsAppov model poslovanja bio je da ćemo im pružiti uslugu za dolar godišnje. To nije naročito unosno, ako imate milijardu korisnika dobićete milijardu godišnje. To nije ono što Facebook i Google žele, oni žele multimilijarde dolara", rekao je.

Odgovorio je i na pitanja o cenzuri sadržaja na društvenim mrežama.

"Mislim da je to nemoguće. Da budem brutalno iskren, otvorene mreže bore se odlukama o tome šta je govor mržnje, a šta nije. Apple se bori s odlukama šta je dobra, a šta loša aplikacija. Google s tim koje su dobre, a koje loše stranice. Te kompanije nisu opremljene za takve odluke. A mi im dajemo tu moć. To je loš dio, mi kupujemo njihove proizvode. Mi pristupamo tim stranicama. Obrišite Facebook, u redu?", rekao je studentima.

(Index.hr)