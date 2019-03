Sve više ljudi napušta Facebook

Izgleda da su svi propusti Facebooka došli na naplatu, a to dokazuje i novo istraživanje prema kom sve više Amerikanaca napušta ovu društvenu mrežu. U SAD-u ima 15 miliona korisnika manje nego što ih je bilo 2017. godine

Prema istraživanju koje je obavio istraživački tim "Edison Research", 80 odsto Amerikanaca koristi Twitter, Snapchat i Instagram više nego što koriste Facebook.

"Brojka od 15 miliona nije zanemarljiva, mislim da se sa sigurnošću može reći da je to znatan pad broja korisnika. Petnaest miliona ljudi je mnogo, iz kog god ugla da to gledate. To je šest odsto kompletne američke populacije i na neki način predstavlja deo trenda. Ovo je druga godina zaredom kada vidimo znatan pad korišćenja ove društvene mreže", rekla je Lari Rosin, predstavnica istraživačkog tima.

Ona je dodala i da će se ovi rezultati i situacija odraziti i na one koji ulažu u Facebook.

Rosin je govorila i o činjenici da je Facebook postao popularniji među starijim generacijama, što se znatno odrazilo na one mlađe.

"Čini se da su ostale društvene mreže privlačnije od Facebooka, bar iz perspektive mladih ljudi", zaključila je ona.