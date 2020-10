Švedska isključila Huawei i ZTE iz 5G mreže

Švedska regulatorna agencija zabranila je danas upotrebu telekomunikacione opreme kineskih kompanija Huawei i ZTE u 5G mrežama uoči aukcije za izdavanje dozvola sljedećeg mjeseca.

Agencija je saopštila da je odluka donesena poslije procjene koju su obavile Oružane snage Švedske i bezbjednosna služba.

Evropske vlade preispituju ulogu kineskih kompanija u gradnji svojih mreža poslije pritiska koji su izvršile SAD. Vašington tvrdi da ove firme predstavljaju bezbjednosnu prijetnju.

Švedska služba bezbjednosti opisala je Kinu kao "jednu od najvećih prijetnji Švedskoj".

Velika Britanija je u julu naredila da Huawejeva oprema bude potpuno ulonjena iz britanske 5G mreže do 2027. godine i to je prva evropska zemlja koja je to učinila.

Huawei i ZTE za sada nisu odgovorili na pitanja da prokomentarišu odluku Švedske. U ovoj zemlji je sjedište Ericssona, jednog od vodećih evropskih proizvođača telekomunikacione opreme.