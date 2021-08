"Tajni Twitter" ugašen 2017, vratio se poslije četiri godine

Društvene mreže samo "niču", a ako niste upoznati sa mrežom Yik Yak, sada ćemo vam objasniti o čemu se radi.

Yik Yak je iskopirao koncept Twittera, sa tim da je mreža anonimna ili "tajna", kako god vam je lakše.

Treba imati na umu da je aplikacija napravljena 2013. godine i da je u naredne tri godine stekla veliku popularnost, posebno među studentima u SAD, prenosi B92.

Bila je veoma popularna, ali je ugašena 2017. godine, zbog nasilja.

Sve objave su anonimne, pa se tako na Yik Yak platformi moglo vidjeti veliki broj pretnji i onlajn nasilja, zbog čega je mreža ugašena.

Nisu mogli da se pronađu odgovorni za prijetnje i nasilje, pošto je sve bilo anonimno i jednostavno je ugašena.

Sada se poslije četiri godine vratila, u istom obliku i ništa nije promijenjeno.

Nema je trenutno za Android, samo za iOS i ne zna se da li će je uopšte biti za Android.

Tamo možete stavljati anonimne postove, a sve je bazirano na lokaciji, pa će objave moći da vide samo ljudi koji su u vašoj blizini.

If today’s your first day back on campus, good luck! ICYMI: YIK YAK IS BACK pic.twitter.com/pblLMfoTB9