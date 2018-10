Tech Hosted by LANACO konferencije od 15. do 19. oktobra

Bliži nam se četvrto izdanje najveće multivendorske Tech Hosted by LANACO konferencije u Bosni i Hercegovini, koja se ove godine održava od 15. do 19. oktobra 2018. godine u LANACO Tehnološkom centru u Banjaluci.

CONNECTING DATA je tema ovogodišnje Tech Hosted by LANACO 2018 konferencije koja okuplja aktuelne i ambiciozne IT stručnjake, preduzetnike, vlasnike preduzeća, razvojne menadžere i tehnološke stručnjake koji su zainteresovani za poboljšanje svog poslovanja kroz prihvatanje benefita digitalne transformacije.

Adekvatno korišćenje povezanih informacija u svakodnevnom poslovanju je pretpostavka za kreiranje konkurentske pozicije i uspjeha na tržištu. Razumijevanje značaja povezanih informacija predstavlja samu suštinu poslovne moći početkom 21. vijeka. Ako u tom kontekstu postoji aktuelan recept za poslovni uspjeh, pravo mjesto da se sa njim upoznate je ovogodišnja Tech Hosted by LANACO konferencija.

Ovogodišnju konferenciju će činiti nekoliko programskih segmenata kroz koje će se obraditi: Big Data, IoT, Security, GDPR, E-government.

U potpuno autentičnom formatu koji će biti definisan prisustvom najvećih brendova globalne IT industrije kao što su Microsoft, Samsung, Kaspersky, Lenovo, Oracle i brojni drugi, te mješavinom programskih blokova: prezentacija eksperata najvećih IT kompanija, tematskih panela i studija slučaja posvećenih kako usko prepoznatim grupama tako i najširoj javnosti u zemlji i u regionu, pokušaćemo da zakoračimo u budućnost, koja je suštinski već počela.

Tech Hosted by LANACO je za kratko vrijeme postala najveća multivendorska IT konferencija u Bosni i Hercegovini, te izvrsna prilika za razmjenu znanja i iskustava. I ove godine konferencija traje pet dana, klasifikovana u tri programska bloka, koja će tematski biti okrenuta ka različitim grupama javnosti od poslovne, preko akademske zajednice, do predstavnika medija.

Prošlogodišnjoj konferenciji je prisustvovalo 280 učesnika koji su kroz razmjene iskustava, oplemenjeni znanjima dvadeset dva svjetski priznata stručnjaka.

Tech Hosted by LANACO nastavlja u svojoj jedinstvenosti da trasira put novim idejama, kao mjesto susreta inovacija, tehnološko-poslovne ekspertize, autentičnih biznis vrijednosti i činioca procesa digitalne transformacije po čemu je jedinstven u regionu.

Tech Hosted by LANACO je most koji spaja sve segmente javnosti našeg regiona i globalne lidere digitalne transformacije.

Više detalja o konferenciji potražite na: www.techhosted.ba ili putem društvenih mreža.