Teretnjak zaglavljen u Sueckom kanalu sinonim za bezizlaznu situaciju

Gigantski teretni brod koji je gotovo sedmicu dana blokirao Suecki kanal pomjeren je u ponedjeljak rano ujutro.

Vijest je odjeknula među brojnim kompanijama čiji su brodovi danima čekali na svoj prolazak Sueskim kanalom, međutim prije nego što je brod "Ever Given" odblokiran inspirisao je najveću količinu memova, koja nije viđena još od inauguracije Džoa Bajdena.

Sve je počelo u utorak, 23. marta, kada se brod zaglavio u egipatskom Sueckom kanalu, jednom od najprometnijih vodenih puteva, čija važnost leži u tome da povezuje Aziju i Bliski Istok s Evropom.

"Ever Given" je bio na svom putu ka Nizozemskoj i lagano plovio sa svoje 224.000 tona, kada ga je ogromna pješčana oluja iz sjevernog Egipta zaustavila i onemogućila upravljanje.

Osim što je ova blokada kanala postala istorijski trenutak i što je u već poljuljanoj ekonomiji dovela do toga da se zadržava promet i zarada od 400 miliona dolara svakog sata, a sveukupni gubici se još zbrajaju i računaju u milionima, ako ne i milijardama, zaglavljeni "Ever Given" postao savršena metafora za globalnu situaciju u kojoj se svi osjećamo kao "naprijed nazad - nemam gdje".

U početku se na internetu pojavilo pregršt memova samo na tu temu, ali je dolazak malog, hrabrog bagera, koji izgleda kao mušica u odnosu na giganta kojem treba da pomogne, bila kap koja je prelila čašu. Idealan prikaz kako se nosimo sa pandemijom sve vrijeme, kako se protiv tuge borimo online kursevima, protiv anksioznosti šetanjem, a protiv stotina mejlova i Zoom razgovora jednom dobro napisanom to-do listom.