Texas Holdem poker: Meridian jedini u BIH donosi igru nove dimenzije

Najpopularnija zabava na svijetu, od sad u Meridianu u potpuno novoj dimenziji! Igraj protiv pravih igrača!

Texas Holdem poker napravio je globalnu revoluciju igre i zabave. Najpopularnija igra na svijetu, koja dokazuje da svaka ruka može uvijek da pobjedi. U ovoj igri svako je vladar svoje sreće. Kombinacije znanja, „igračkog“ instinkta stvara milionere, globalne popularnosti. Želiš li biti jedan od njih?

Od sad na Meridian Online Kazinu, potpuno nova dimenzija igre, koja je pokorila svijet. Njeno najbolje izdanje, jer tvoj ulog, samo na Meridianu može da se uveća za 2.500 PUTA na Texas Hold’em Pokeru! Ali, u Meridianu si svakako uvijek u profitu, jer svaka uplata srijedom je „bustovana“ sa 20%, a sve novoregistrovane igrače čeka 20 KM ZA BESPLATNO KLAĐENJE I 100 BESPLATNIH SPINOVA! Neka omjer i profit uvijek budu u tvojim rukama!

Meridian Online Kazino se odlučio za najbolju, najbržu i najjednostavniju verziju igre. Adrenalin ove igre stvara uzbuđenje, bolje i od seksa! Radi se o „sit and go“ turnirima.

Svi igrači imaju isti broj žetona – iste šanse za pobjedu. Svi ulažu po 5 eura, a tad nastaje pravo uzbuđenje. Zavrti se točak sreće koji određuje da li se 3 igrača bore za dobitak od 10, 20, 30, 50, 125, 250, 500...., pa do preko 25.000 eura!

Svi imaju jednake šanse

Igra u kojoj nema pravih profesionalaca i amatera, svako u nekom trenutku može dobiti ruku. Nikada nije kasno da se sa pokerom krene. A kada se krene, sa pokerom se nikada ne prestaje.

Kažu da se u situacijama smrtne opasnosti cjeli život odmota u sekundi pred očima. Tako je i sa jednom rukom u Texas Hold’em pokeru.

Isčekivanje karata i postavljanje uloga uvodni su i najmirniji dio. Kreće procena šansi, “snimanje“ protivnika, vrteška u glavi, kombinatorika, prava i “obrunuta“ psihologija.... Tornado emocija u vama, a mora se sačuvati već nadaleko čuveni poker face.

Sve što psihologija zna o čovjeku odvija se u tih nekoliko sekundi – “Uložiti sve“? Podići ulog? Blef? Da pojačam ulog i nateram ostale da “folduju“ i tako lagano dođem do novca?

Pravi recept je slušaj sebe.

Gotovo da ne postoji računar koji može izračunati brzinu ljudske misli, tako da svaka odluka koju sam doneseš od tebe može da stvori milionera. Da li je sve u ovoj igri veština i znanje? Naravno da nije i nikada neće biti. Šta vam vrijede dva keca prije flopa, ako protivnik prati, a na njegovu dvojku i sedmicu flop izbaci još dvije sedmice i jednu dvojku.

A da li je sve u sreći? Naravno da ne - 11,6% je šansa da se gore navedeni scenario dogodi. Svaki deseti put ili ti kvota 10, za ljubitelje klađenja.

E zato je Texas Hold’em igra u kojoj jačaš karakter, treniraš emocije i upoznaješ sebe – to važi i za online verziju.

Ako želiš da budeš majstor ove igre, moraš se prije svega “pozdraviti“ sa sujetom, jer samo najbolji igrači momentalno ostavljaju za sobom izgubljene ruke (i uloge) i nastavljaju dalje. Oni koji na vrijeme shvate da postoje dobre i loše odluke na kojima učiš, a ne porazi i pobjede.

Znate već ono: Play like a champ. Win like a champ. Act like a champ.

Igra u kojoj put do uspjeha isključivo vi birate.

Meridian – kuća najvećih bonusa!