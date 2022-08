TikTok sprema novitete

Feed na TikToku u budućnosti bi se mogao proširiti novim mogućnostima koje će olakšati lokalno pretraživanje i šoping.

Jedna od takvih novih opcija, koju testiraju na tržištu u nekoliko azijskih zemalja, odnosi se na pronalaženje sadržaja u blizini korisnika, a nazvana je "nearby".

Ova opcija se nalazi na glavnom ekranu pored postojećih opcija "following" i "for you". Dok ti feedovi prikazuju sadržaj korisnika koje prate, odnosno sadržaj koji algoritam smatra da bi korisnicima mogao biti zanimljiv, na novom feedu prikazivaće se lokalni sadržaj.

Posljednja istraživanja, koje je sproveo Google, pokazuju da se mladi, kada nešto pretražuju, ne okreću toliko Googleovom pretraživaču koliko društvenim mrežama poput TikToka i Instagrama. Upravo je takvim korisnicima namijenjena nova opcija prikaza lokalnog sadržaja jer će im se sada, prilikom pretraživanja npr. restorana, kafića, klubova i slično, prikazivati sadržaj koji se nalazi u njihovoj blizini.

Prema navodima Brendana Gahana, stručnjaka za društvene mreže, TikTokov "nearby" bi mogao uzeti dobar dio tržišta kompanijama kao što su Google, Instagram, Yelp i druge.

Pored pomenutog noviteta, TikTok na određenim tržištima testira još jednu opciju za svoj feed - "shop". Putem tog feeda korisnici mogu da pretražuju i kupuju različite proizvode, pa možemo pretpostavimo da će vremenom takav feed specijalizovan za šoping na ovoj društvenoj mreži postati dostupan svim korisnicima, prenosi b92.