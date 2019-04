Trikovi za WhatsApp koje morate da probate

Ove trikove morate da probate ako želite da se "sakrijete" od pojedinih ljudi.

Ako ne želite da vaši kontakti vide kada ste zadnju put vidjeli poruku, to možete da promijenite. Ta opcija je smještena u dijelu za privatnost pod stavkom "last seen". Tamo možete da birate da hoćete da se krijete od pojedinih ili svih konatakata.

Da zaustavili WhatsApp od snimanja slika na uređaj, moraćete da uradite ovo: na IOS-u idite u Settings (Privacy) Photos i tamo skinite WhatsApp.

Na Androidu upalite file manager poput ES File Explorera i idite na sdcard (WhatsApp) Media i kliknite na New u svakoj mapi koju ne želite da delite te nakon toga stvorite datoteku imena.nomedia.

Podaci? Gdje s njima?

Korisnici iPhonea mogu da odu u Settings > Data and Storage Usage te tamo podese način na koji čuvaju podatke. Odaberite Wi-Fi ako ne želite da trošite tokom perioda kada niste kod kuće ili jednostavno odaberite stavku za automatski download i prebacite ga na nikad. Ako ste vlasnik Androida, opcija se nalazi pod Settings > Data Usage.

Provjerite koliko WhatsApp troši

Otvorite opcije korišćenja mreže u WhatsAppu odlaskom na Settings>Data and Storage Usage>Network Usage. Tamo ćete dobiti puni pregled potrošnje megabytea.

Koristite stolnu verziju aplikacije

Nemate pri ruci smartfon a sjedite za računarom? Nema problema - idite na službenu stranicu WhatsAppa, prijavite se i sve radite kao na smartfonu.

