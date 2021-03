Twitter Spaces stiže u aprilu

Twitter je još krajem 2020. objavio da se počelo sa javnim testiranjem novih audio chat soba.

U pitanju je opcija po imenu Spaces, koja korisnicima omogućava da audio klipove dijele na platformi, ali i u direktnim porukama. Korisnici će pored toga moći da kreiraju i sobe, te pozivaju druge da im se priključe.

Iz kompanije kažu da se radi o eksperimentu koji se zasniva na "intimnosti koju nudi ljudski glas", budući da se javnoj komunikaciji dodaje još jedan sloj koji olakšava međusobna povezivanja korisnika.

Opciju je testirala mala grupa korisnika, a audio tvitovi će se kreirati preko Compose tastera u donjem desnom uglu, ili preko Fleeta, ako se svajpuje desno.

Tu su i druge opcije za Spaces, poput transkribovanja onoga što se izgovori u poruci, te prijavljivanja i blokiranja nepoželjnih učesnika.

O Twitter Spaces se prvi put čulo u novembru prošle godine, kada je platforma predstavila Fleets koji podsjeća na Instagram i Snapchat Stories. U to vrijeme je nova opcija testirana sa korisnicima koji spadaju u rizične grupe za doživljavanje online nasilja.

Spaces bi do korisnika trebalo da stigne u aprilu. Opcija je već dostupna za izabrane, ali sobama mogu da se priključe samo oni koji dobiju poziv, tako da će korisnici koji ne prate one koji već imaju pristup morati da sačekaju sljedeći mjesec.

Korisnici će biti motivisani i da kreiraju sadržaje u Spaces prostoru, a već se govori o "Tip Jar" opciji na koju će kreatori moći da povezuju svoje PayPal, Cash App, Patreon, Venmo ili Bandcamp naloge, a kako bi primali donacije.

(Mashable)

Twitter is working on Tip Jar in @TwitterSpaces, letting you enter your usernames on Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal and Venmo, allowing people to tip you directly there pic.twitter.com/xhCxCTjWnO