Twitter aplikacija sada i cvrkuće

Neki korisnici i onlajn mediji su primjetili jedan zanimljiv novitet u okviru Twitter aplikacije za iOS i Android.

Kada korisnik prevuče ka dole, kako bi osvježio feed, moguće je čuti neke nove zvukove. Prvi zvuk je malo treperenje, koji se čuje kada se prvi put pokrene feed, a nakon osvježavanja će moguće čuti kratak cvrkut za potvrđivanje.

Navodi se da je zvuk nešto drugačiji od onog koji se ranije koristio tokom osvježavanja feed stranice.

Za sada nije poznato kada je ova izmjena implementirana, ali je prisutna već neko vrijeme i već se pojavio veliki broj tvitova o njenom postojanju. Moguće je da je Twitter funkciju postepeno isporučivao korisnicima, pred zvaničnu objavu.

Pomenuti zvuk je zabilježen i na iOS i na Android verziji Twitter aplikacije, ali za sada nije poznato koliko je funkcija široko rasprostranjena među korisnicima.

Anybody else hearing this when you pull to refresh on Twitter’s iOS app? pic.twitter.com/x0BsxbZF2u