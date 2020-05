Twitter bilježi rekordan rast korisnika, zahvaljujući COVID-19

Twitter je objavio da je zabilježio rekordan porast korisnika na dnevnom nivou od 24%, što je posledica pandemije COVID-19, te sada ima 166 miliona. To je veliki skok sa 134 miliona koliko ih je bilo na početku 2019. godine i 152 miliona korisnika na dnevnom nivou u poslednjem kvartalu.

Međutim, iz Twitter-a kažu da se upotreba sada stabilizovala jer su se mnogi ljudi širom svijeta uhodali u nove rutine“. Nažalost, profitabilnost Twitter-a uglavnom se oslanja na oglašavanje, te pandemija nešto da a nešto uzima. Uprkos velikom porastu baze korisnika, COVID-19 je primorao mnoge kompanije da stegnu kaiševe, a prihodi Twitter-a osećaju udarac. Posledično, kompanija je ostvarila (mali) gubitak od sedam miliona dolara, u poređenju sa profitom koji je imala u istom periodu prošle godine.

Twitter je rekao da će, kao odgovor na gubitak, promijeniti „resurse i prioritete kako bi povećao fokus na (svoje) proizvode koji donose prihod.“ To uključuje prebacivanje inženjera koji su radili na drugim projektima da rade na Twitter-ovoj mobilnoj platformi za oglašavanje i ostalim projektima koji donose zaradu. Izveštaj tvrdi da to neće biti na štetu Twitter-e inicijative „Trust and Safety“ da platforma postane manje toksično mjesto, ali biće zanimljivo vidjeti kako se to odigrava u stvarnom svijetu.

Dobar je početak za Twitter i njegovog CEO-a, Jack Dorsey-a, koji je nedavno morao da se obaveže na jasne ciljeve rasta kako bi zadržao svoj posao. To je uključivalo i povećanje broja mDAU – broja prijavljenih korisnika na koje mogu da prodaju oglase – da će se približiti broju od 200 miliona do kraja 2020.

Međutim, činjenica da Twitter kaže da je mDAU već počeo da se stabilizuje može da znači da je sav lak rast iskorišćen. Uz mnoge velike sportske i kulturne događaje koji su odloženi u 2020. godini, Twitter će možda morati da izvede neku magiju kako bi se više ljudi angažovalo na platformi.

(Engadget)