Twitter i tasteri koji ne rješavaju problem

Većina društvenih mreža ima opcije koje korisnicima omogućavaju da sakriju teme koje im se ne dopadaju. Nakon toga bi trebalo da ostanu zaštićeni od sličnih postova, ali to izgleda nije uvijek slučaj.

Sve je više onih koji tvrde da Twitter korisnike ne štiti na ovaj način, jer taster "see less often" ne radi.

To ne zvuči kao ozbiljan problem, ali velike društvene mreža korisnicima "na silu" prikazuju ono što ih ne zanima, čak i ono što bi moglo negativno da utiče na njih, prenosi PC Press.

Taster je jedino rešenje, jer jedino tako može da se pošalje poruka da neko ne želi određene teme na svojim društvenim mrežama.

Tasteri izgleda nisu ništa više od lažnog osjećaja kontrole nad sadržajima, a među najgorima je "see less often" dugme s Twittera. Nisu ni drugi bolji, pa ni opcija "I'm not interested" na Instagramu ne radi kao što se očekuje.

Izgleda da od neželjenih tema ne može da se pobjegne, a pojedini eksperti tvrde da to i nije tako loše – ako se sakrije sve ono što nam se ne dopada ostaje nam lažna slika svijeta, mjehur u kojem se sa svima slažemo, a zbog toga što se oni slažu s nama.