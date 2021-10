Twitter "izgorio" tokom pada Facebooka, WhatsAppa i Instagrama

Tokom šestočasovnog prekida rada Facebooka, WhatsAppa i Instagrama, društvena mreža Twitter bukvalno je izgorjela od komentara.

Podsjetimo, najveća društvena mreža na svijetu pala je juče oko šest popodne i za svoje korisnike širom svijeta ostala nedostupna sve do iza ponoći.

Prema zvaničnom saopštenju koje se pojavilo jutros, uprava te društvene mreže za pad okrivljuje "veliki prekid u promjenama konfiguracije rutera koji koordiniraju mrežni saobraćaj između njegovih centara podataka", prenosi b92.

Za to vrijeme "preostala" društvena mreža Twitter je preplavljena komentarima i šalama na račun Facebooka.

#TwitterBan Via @SolexBarry_ Twitter,Facebook and WhatsApp headquarters right now #TwitterBan pic.twitter.com/BCdbWqn9Ck

If you were on the phone with Mark Zuckerberg all day fixing FaceBook . . . explain this? pic.twitter.com/g9sFanvizJ