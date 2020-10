Twitter pao, pa proradio: Problemi se javljali širom svijeta

Mnogi korisnici širom svijeta imaju problema sa korišćenjem društvene mreže Twitter, odnosno ne mogu ni da napišu objavu ni da pregledaju feed.

Problemi su počeli oko 16h po našem vremenu, sajt Down Detector je registrovao više od 50.000 prijava za samo pola sata.

Let's see if this works... You may have had trouble sending and seeing Tweets. (Yeah, us too.) We’ve now fixed this.