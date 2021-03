Twitter prodaje prvu objavu, cijena dostigla 2.5 miliona dolara

Šef i osnivač Twittera Džek Dorsi odlučio je da proda prvi tvit ikad objavljen na Twitteru, a koji je nastao u martu 2006. godine.

"Just setting up my twttr", glasi prvi tvit ikad objavljen na popularnoj društvenoj mreži, koji je ponuđen kao digitalna memorabilija na stranici Valuables by Cent.

Za samo nekoliko minuta otkako je Dorsi na Twitteru objavio da se tvit prodaje ponude su dosegle i 100.000 dolara. Sada najviša ponuda iznosi 2,5 miliona dolara, prenosi b92.

Tvit se prodaje još od decembra prošle godine, a pravi boom je nastao tek kad je Dorsi u petak to objavio na svom profilu.

Na stranici Valuables se navodi da postoji samo jedna jedinstveno potpisana verzija tvita, a ako se autor saglasi, može biti vaša zauvijek.

Kupovina ovog tvita ne znači da će on biti prebačen na profil kupca. On i dalje ostaje na originalnom Twitter profilu, ali kupac dobija potpisani digitalni sertifikat s metapodacima originalnog tvita.