Twitter tasteri "za" i "protiv" na tvitovima, u test fazi

Tvitter radi na novim reakcijama, pozitivnim i negativnim, koje se nalaze uz opcije za retvitovanje i odgovaranje, a potvrđeno je da se funkcija testira za malu grupu korisnika na iOS-u.

Kompanija je saopštila da korisnici iOS-a mogu da vide glasove "za" i glasove "protiv" u nekoliko različitih stilova (strelice gore i dole, ikona srca i strelica dole i ikone palca gore i palca dole) i da testira funkciju kako bi "razumijela tipove odgovora koje korisnici žele da nađu u relevantnim nizovima", prenosi B92.

Iako Twitter nije saopštio da li planira da glasanje "za" i "protiv" postane trajna karakteristika, očigledno je da je to nešto što smo već mogli da vidimo na internet forumima, a najzastupljenije je možda na Reddit-u, koji, kao jedan od načina ima baš rangiranje određenog komentara strelicama gore i dole, gdje na taj način korisnici dobijaju odgovore koji su zajednici najkorisniji ili koji im se najviše dopadaju.

Kompanija je saopštila da trenutno te opcije nisu javne i da za sada neće uticati na redoslijed tweetova.

Twitter se u prošlosti poigravao drugim vrstama tweet interakcija, uključujući reakcije koje su imitirale emodžije koje Facebook koristi za svoje postove i Messenger poruke.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them. Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY