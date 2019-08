Twitter testira filter za uvrijedljive poruke

​Twitter nadgledanje direktnih poruka pomjera korak dalje, te planira filtriranje onih poruka koje su potencijalno uvrijedljive.

Tako će poruke koje sadrže sumnjive riječi biti slate u sekciju “additional messages,” a korisnici će moći da biraju da li uopšte žele da ih čitaju. Platforma je ranije već počela da obilježava uvrijedljive tvitove koji zahtjevaju provjeru ljudskih radnika, ali algoritmi često obilježavaju pogrešne postove, te propuštaju one koji su zaista uvrijedljivi.

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv