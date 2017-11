Twitter testira novu funkciju Bookmarks

Popularna društvena mreža Twitter sprema se da uvede novitete koji će promijeniti korisničko iskustvo.

Nekada izuzetno popularna društvena mreža suočena je sa veoma jakom konkurencijom. Dok Twitter smišlja načine zarade i hvali se simboličnim porastom korisnika, Snapchat i Instagram su odavno miljenici širokih masa. Uvođenjem odavno najavljenih novih funkcionalnosti kreatori Twittera se nadaju da će se cvrkut i dalje čuti u budućnosti. Šta nam donosi nova opcija koju uvodi ova društvena mreža?

Twitter testira novu opciju Bookmarks, koja omogućava korisnicima da se privatno snime tvitove za kasnije. Ovo je detaljnije objasnila Tina Koyama u svom tvitu:

News from the #SaveForLater team! We’ve decided to call our feature Bookmarks because that's a commonly used term for saving content and it fits nicely alongside the names of the other features in the navigation. pic.twitter.com/cQ0X1PHlsR