Twitter testira opciju "undo send" za tvitove

Twitter je započeo testiranje "undo send" dugmeta za tvitove.

Treba reći da se ne radi o dugmetu "edit" za uređivanje već objavljenih tvitova, nego o dugmetu za uklanjanje tvitova koje je funkcionalno pet do šest sekundi nakon objave.

Nova opcija će biti korisna ukoliko korisnik napravi grešku u pisanju, požele napisati nešto dodatno, nešto drugo i slično.

Previewa tvita, barem se tako čini, nema dok je "undo send" timer aktivan, a to bi moglo otežati primjećivanje eventualne greške.

Direktor Twittera Džek Dorsi je prethodno odbacio mogućnost uvođenja dugmeta "edit".

"Vjerovatno ga nikad nećemo uvesti", kazao je Dorsi, a dugme "undo send" očigledno predstavlja kompromis.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0