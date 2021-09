Twitter uvodi nekoliko novih opcija

Twitter je riješio da uvede nekoliko novih opcija, koje se tiču privatnosti.

Kompanija je potvrdila portalu Mashable da radi na uvođenju nekoliko novih opcija i to je nešto što su korisnici tražili.

Bloomberg je prvi prenio da će Twitter uvoditi nove opcije, a sada su iz kompanije preko mejla potvrdili sajtu Mashable.

Nije neka revolucija, ali je ono što su ljudi tražili (a da nije čuveno edit dugme).

Twitter će automatski sada sakriti stare tvitove i vi ćete sami moći da odredite vremenski period poslije kog će tvitovi biti sakriveni. Neće biti u auto-delete varijanti, već ćete samo vi moći da vidite vaše stare tvitove. Ako budete željeli, možete ih ponovo učiniti vidljivim.

Takođe, dobićete mogućnost da sami uklonite neke svoje pratioce, kako vas više ne bi pratili. Tako je Twitter riješio da skrati muke korisnicima koji žele da ostrane nekog pratioca. Sada su to radili tako što blokiraju nekoga, pa ga odblokiraju i on ih više ne prati. Kompanija je željela i to da im uprosti.

Po uzoru na ostale društvene mreže, Twitter će uvesti opciju sakrivanja lajkova. Bićete u mogućnosti da sakrijete broj lajkova i ko je lajkovao, tačnije fejvovao kako se to kaže na Twitteru. Sami ćete moći da odredite ko može to da vidi – samo vi, vaši pratioci, određena grupa ljudi koju sami odredite...

Twitter će to testirati naredne nedjelje, ali nisu rekli kako i ko će dobiti tu opciju.

(B92)