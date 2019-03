Twitter uvodi novu opciju, korisnici kažu - sredstvo za cenzuru

Twitter priprema opciju koja će korisnicima omogućiti bolje moderiranje rasprava ispod sadržaja koji su postavili na tu microblogging platformu, što uključuje i skrivanje tvitova drugih korisnika.

Michelle Yasmeen Haq, starija menadžerka za proizvode u Twitteru otkriva kako ta microblogging platforma priprema novu opciju koja će pospješiti tok rasprava, te doprinijeti stvaranju kvalitetnije rasprave na profilima korisnika.

Naime, korisnici koji su podijelili neki sadržaj imaće mogućnost skrivanja tvitova koji su nastali kao odgovor na taj sadržaj.

To će moći da učine putem nove "Hide Tweet" opcije, koju će korisnici moći da iskoriste uz već postojeće opcije kao što su block, mute i report (putem posljednje može se prijaviti samo sadržaj koji krši pravila Twittera, dok prve dvije mijenjaju stanje samo za korisnika koji blokira sadržaj).

Odmah nakon najave nove opcije pojedini korisnici Twittera izrazili su svoje nezadovoljstvo ističući kako bi ona potencijalno mogla da posluži kao sredstvo za cenzuru mišljenja. Međutim, korisnici će i dalje moći da vide skrivene tvitove i to putem posebnog menija.

Javno testiranje opcije kreće u nadolazećim mjesecima.

1/8 Thanks to Jane and @MattNavarra for starting the conversation about the this feature we are developing! We wanted to provide a little more context on it. https://t.co/Ws2rJfa8sl