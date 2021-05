Twitter uvodi promjene

Džek Dorsi i ekipa iz Twittera već dugo pokušavaju da pronađu način na koji bi povećali prihode kompanije, a posljednjih mjeseci mrežom su kružile glasine kako pripremaju pretplate na svoje usluge.

Te su se glasine pokazale istinitim te se dijelu korisnika na trgovinama aplikacija pojavio pretplatnički servis nazvan Twitter Blue, za koji je potrebno plaćati mjesečni iznos od 2,99 dolara, piše "Zimo.hr".

Posebno je zanimljivo to što iz Twittera nisu objavili nikakve zvanične informacije o pretplati. Iako se ta opcija pojavila na trgovinama aplikacija, ona se još ne može aktivirati, odnosno nije dostupna svima, a iz te društvene mreže ne žele da komentarišu informacije o opcijama koje će biti dostupne pretplatnicima.

Ipak, zahvaljujući blogerki Džejn Manšun Vong, koja je na Twitteru napisala da je postala prva testna korisnicima Twittera Blue, saznali smo neke detalje o dostupnim opcijama.

Jedna od njih jest i undo, odnosno poništavanje poslanih tvitova, što je opcija o kojoj su glasine mrežom kružile mjesecima. Takođe, novitet su i kolekcije, mjesto na kojem korisnici mogu raspoređivati najvažnije tvitove kako bi ih naknadno mogli lakše pronaći.

Twitter Blue dolazi i s mogućnošću promjene boje tema i boje ikona aplikacije, a mnogima bi najzanimljivija opcija mogla biti Reader mod.

Vong kaže da ta opcija dolazi uskoro, a omogućiće lakše čitanje sadržaja na Twitteru. Praćenje objava s brojnim komentarima na toj društvenoj mreži može biti prilično haotično te bi, čini se, Reader mod mogao riješiti taj problem jer bi korisnicima na pregledan način trebala biti dostupna cijela konverzacija.

S obzirom na to da iz Twittera još nisu komentarisali pretplatnički servis Blue, nije poznato pripremaju li još neke dodatne opcije pored tih koje je spomenula Vong, a nije poznato kada će Twitter Blue postati dostupan svim korisnicima, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE