Twitter uvodi sigurnosne ključeve

Sigurnosni ključevi sada mogu da budu, ukoliko korisnik to želi, jedini način za dvofaktorsku autentifikaciju na Twitter platformi, ako se druge login metode isključe.

Promjena je najavljena prije nekoliko mjeseci, a donosi veću bezbjednost za sve one koji strahuju za svoje naloge na ovoj platformi.

Dvofaktorska autentifikacija (2FA) je dodatni sigurnosni sloj za Twitter naloge, a od korisnika se sada traži i poseban kod koji je u vezi sa sigurnosnim ključem.

Kod se unosi prilikom logovanja, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom, a na taj način se osigurava da jedino vlasnik ima pristup nalogu. Napadači tako gube pristup ciljanim profilima, čak i kada dođe do curenja podataka, te drugih oblika napada.

Nova opcija je dostupna za web, te mobilnu aplikaciju, a najkorisnija je za one koji ne žele da dijele svoje brojeve telefona, ili da koriste druge aplikacije za autentifikaciju.

Oni koji žele da aktiviraju opciju mogu to da učine ako odu na svoj profil, te na meni, Settings and Privacy, potom na Security and account access (desktop) or Account > Security (iOS) i aktiviraju Two-factor authentication.

