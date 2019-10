Twitter uvodi zabranu oglašavanja političara i političkih stranaka

Twitter uvodi zabranu bilo kakvog oblika oglašavanja političara ili političkih stranaka, naglašavajući kako oni doseg takvih poruka "trebaju zaraditi, a ne kupiti".

Ovu promjenu najavio je u srijedu glavni izvršni direktor kompanije Jack Dorsey i ovo je jedan od poteza, smatraju stručnjaci, koji će povećati pritisak na Facebook zbog njegovog kontroverznog stava kako političari mogu oglašavati čak i svoje izjave koje nisu zasnovane na činjenicama.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…