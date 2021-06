Twitter vam možda dozvoli da se "unmention-ujete"

Twitter istražuje novi način sprečavanja one vrste "neželjene pažnje" koja često rezultira uznemiravanjem. Kompanija radi na alatima koji bi, ako se pokrenu, omogućili korisnicima da spriječe ljude da ih pominju bez blokade ili dugmeta za isključivanje zvuka.

Dizajner proizvoda Twitter-a Dominic Camozzi, opisao ih je kao "rani koncept", funkcije bi korisnicima Twitter-a dale mogućnost da se "odjave" i kontrolišu ko ih može označiti u budućim tvitovima.

Slično uklanjanju oznaka na Facebook-u, nepominjanje bi u osnovi spriječilo da vas označavaju u budućim odgovorima. Funkcija vam takođe može omogućiti da blokirate određene korisnike da vas ubuduće ne pominju, bez potrebe za direktnim blokiranjem njihovih naloga.

Još jedna potencijalna iteracija omogućila bi vam da blokirate svako novo pominjanje tokom određenog broja dana, prenosi b92.

Slično je konceptu koji omogućava korisnicima da ograniče odgovore na svoje tvitove. Kao i ta funkcija, sposobnost "nepominjanja" mogla bi da pomogne u rješavanju nekih toksičnijih ponašanja koja često dovode do velikih uznemiravanja na Twitteru. Za razliku od ograničenih odgovora, koji se moraju obaviti prije nego što pošaljete tvit, funkcije "nepominjanja" mogu se koristiti proaktivno.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just ... don't. Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter. Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)!