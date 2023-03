Twitter više neće prikazivati naloge koji nisu verifikovani

Ilon Mask je došao na još jednu fantastičnu ideju: For You, podrazumijevani Twitter feed više neće prikazivati sadržaj naloga koji nisu verifikovani.

Prije nekoliko dana procurila je informacija u kojoj Ilon Mask kaže da je vrijednost Twitter mreže danas 20 milijardi dolara, što je manje od pola od onoga što je on platio 27. oktobra prošle godine. Novi plan za zaradu, a čini se da se po jedan novi izmišlja svakih dvije nedjelje, je izbacivanje sadržaja iz podrazumijevanog "For You" dijela svih naloga koji nisu verifikovani (ne plaćaju mjesečnu pretplatu), piše Bloomberg.

For You je Twitter nehronološki feed namijenjen da prikaže popularniji i zanimljiviji sadržaj, i predstavlja podrazumijevani prikaz za sve naloge. Prema novim pravilima koje Mask uvodi, ova platforma će vrlo jasno razdvajati one koji plaćaju od onih koji i dalje besplatno koristi Twitter.

Mask ima objašnjenje da se na taj način mreža oslobađa od AI naloga koja su sve popularniji, ali se nama čini da je u pitanju potez koji će njima doneti malo više novca na kraju mjeseca, ali će prilično polarizovati mrežu. Pored mnogih stvari koje su korisnici koji ne plaćaju ne mogu da koriste, nalozi koji nisu verifikovani neće više moći da glasaju u anketama, a sve ove promjene počinju da se primjenjuju 15. aprila.

Dio ponude za Twitter Blue pretplatu od osam evra mjesečno izričito navodi da će pretplata pomoći nalozima da "dođu do vrha odgovora, spominjanja i pretraživanja". Najnoviji potez pojačava taj prioritet. Veb i verzije aplikacije društvene mreže i dalje nude karticu Following feed, gdje vam se prikazuje hronološki sadržaj naloga koje pratite i još ponekog sa strane.

Od 1. aprila, Twiter će početi da uklanja stare verifikacione oznake, skidajući plave značke sa svih korisnika koji ne plaćaju mjesečnu ili godišnju pretplatu i koji nisu povezani sa velikim organizacijama.

Kompanija sa sjedištem u San Francisku takođe ima dalji nivo diferencijacije sa VIP listom slavnih ličnosti, kao što su NBA zvijezda Lebron Džejms, američki predsjednik Džozef Bajden i sam Mask, čija vidljivost je dodatno pojačana na platformi, slično onome što radi TikTok. O pomenutoj VIP listi se priča već neko vrijeme, a ukoliko se i ova stvar implementira, Twitter polako, ali sigurno gazi preko svih stavova koje je Ilon Mask promovisao, između ostalog da "ne bi trebalo da postoji drugačiji standard za slavne ličnosti".

Čitava poenta sistema verifikacije je bila da se onemogući krađa identiteta poznatih ličnosti, zato je Twitter i postao "default" platforma preko koje su sve vrste javnih ličnosti komunicirale sa javnošću. Plaćanje za sada nema smisla, pošto i dalje ne postoji način da se verifikovani nalozi odvoje od mase Maskovih sljedbenika koji ga podržavaju sa osam dolara mjesečno. Čim padne prva tužba Twitteru zbog nečijeg lažnog predstavljanja na platformi (zbog čega je i uvedena verifikacija!) nastaće ponovo haos.

