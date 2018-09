Twitter vraća prikaz tvitova hronološkim redom

Otkad su u Twitteru počeli da "čačkaju" po vremenskoj liniji (timeline) kako bi u nju ubacivali tvitove koje su "ljudi možda propustili" ili stvari koje su ljudi koje korisnici prate "lajkali" čuju se primjedbe pojedinih korisnika da propuštaju tvitove i stvari.

To bi se tokom nadolazećih sedmica trebalo promijeniti. U Twitteru testiraju "način kako se prebaciti s timelinea s najrelevantnijim tvitovima na onaj koji nudi najnovije tvitove".

Tu opciju ćete moći naći u podešavanjima pod Show the best Tweets first.

Ako isključite tu opciju takođe ćete eliminisati i "In case you missed it", te predložene tvitove ljudi koje ne pratite, piše "Engadget", a prenosi "Tportal.hr".