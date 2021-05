Twitter zatvorio sve profile koji su prenosili poruke Donalda Trampa

Twitter je ove sedmice zatvorio nekoliko profila kojima je namjera bila prenositi poruke bivšeg predsjednika Donalda Trampa koji je u januaru zauvijek izbačen s njegove omiljene platforme.

Društvena mreža je juče potvrdila da je intervenisala protiv profila nakon napisa u američkim medijima o tim profilima koji su preuzimali objave s bloga republikanskog milijardera pod nazivom "From the desk of Donald Trump" ("Iz kancelarije Donalda Trampa"), prenosi Index.

Bivši predsjednik je početkom godine protjeran s Twittera zbog podsticanja pristalica na upad na Kapitol dok je 6. januara trajala sjednica na kojoj se trebala potvrditi pobjeda Džoa Bajdena na predsjedničkim izborima.

"Kao što zahtijevaju naša pravila o pokušajima zaobilaženja zabrane, donijeli smo mjere protiv profila čija je očigledna namjera bila zamijeniti i promovisati sadržaje povezane sa zabranjenim profilom", obrazložio je portparol kalifornijske firme.

Većina velikih društvenih mreža donijela je slične mjere, ali još nije odlučila jesu li privremene ili konačne.