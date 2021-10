Twitterov alat za uklanjanje neželjenih pratilaca stigao korisnicima

Svi korisnici Twittera sada mogu da uklone pratioca bez potrebe da ih blokiraju. Kompanija je počela sa testiranjem ove opcije prošlog mJeseca, a od sada će joj svi imati pristup.

Da biste tiho spriječili da neko vidi vaše tvitove u njihovom feedu, idite na karticu Follovers na svom profilu, kliknite na meni sa tri tačke pored dotičnog korisnika i izaberite opciju “Remove this follover“.

Ovo je dio napora Twitter -a da smanji uznemiravanje na platformi. Blokiranje nekoga koga ne želite pratiti može dovesti do odmazde te osobe preko njenih saveznika ili njihovih sekundarnih naloga nakon što to saznaju. Ako ih na ovaj način odbacite i utišate, to znači da o tome neće biti obavješteni.

Međutim, ukoliko odu na stranu vašeg profila, vidjeće da vas više ne prate. Tada vas mogu ponovo zapratiti, a ako ne želite da vas više prate, uvijek možete da ih blokirate. Takođe, ta metoda neće spriječiti nekoga koga sklonite sa liste pratilaca da vidi vaše javne tvitove.

Na drugim mjestima, Twitter testira bezbjedni režim, koji automatski blokira naloge koji koriste "potencijalno štetan jezik". Takođe, traže načini za filtriranje i ograničavanje odgovora, pa izgleda da kompanija stavlja veći prioritet na svoje napore protiv uznemiravanja korisnika.

(B92)