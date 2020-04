U pozadini pandemije je i epidemija hakerskih upada

Aktivnost hakera protiv kompanija u SAD i drugim zemljama je, prema posljednjim analizama, više nego udvostručena jer "digitalni lopovi" iskorištavaju oslabljene bezbjednosne mjere pošto ljudi rade od kuća, saopštili su danas istraživači.

Stručnjaci navode da je bezbjednosnim timovima otežan posao zaštite podataka koji su raspršeni po kućnim računarima koji su povezani na servere firmi.

Prema navodima stručnjaka, čak i oni radnici koji koriste virtuelne privatne mreže (VPN) imaju problem sa hakerima.

Prema podacima kompanije za bezbjednost na internetu "VMware carbon black", broj hakerskih napada zbog otkupa podataka u martu je porastao za 148 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

"U sjenci pandemije virusa korona, dešava se druga vrsta epidemije, a to je sajber kriminal. Mnogo je lakše hakeru da upadne u sistem udaljenog korisnika nego kada je to unutar firme. VPN nije otporan i to je sve", istakao je stručnjak iz "VMware carbon black" Tom Kelerman.