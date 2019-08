Ukidaju se lajkovi

Ljute se influenseri jer će izgleda morati da promijene posao. Naime, ubuduće njihovi pratioci na Instagramu neće moći da vide koliko lajkova imaju fotografije ili snimci niti kome se te objave dopadaju. Testiranje se već obavlja u Kanadi, Irskoj, Italiji, Japanu, Brazilu, Australiji i Novom Zelandu.

Da li je ova društvena mreža, kao što mnogi smatraju, najopasnija za mentalno zdravlje mladih, koliko je opravdana odluka da se lajkovi skrivaju, ali i kako će se to odraziti na zarade influensera, pitamo ovog jutra Andreja Petrovskog, IT stručnjaka, direktora Šer Cert-a.

"Kad skroluju svoj fid i listu svih postova, ljudi ne vide koliko je ljudi lajkovalo neki post, čime se postiže jedna vrstu jednakosti između postova", objasnio je Petrovski. Na pitanje da li to znači da se ova "novoosnovana profesija" nakon ukidanja lajkova gasi, on je rekao da će se to vidjeti.

"Sve više vidite da su sponzporisani postovi na Instagramu zapravo neki profili, a ne proizvodi, što znači da su donekle influenseri postali proizvod Instagrama", istakao je Petrovski.

