Ukloni bivšeg sa fotografije - nova internet usluga

Nastaviti život poslije propale veze zna da bude teško, posebno kada se na vašim najboljim fotografijama sa putovanja nalazi vaš bivši partner. Mnogi ljudi će ih u trenucima tuge sve obrisati u velikoj čistki nakon raskida, ali zahvaljujući novom internet servisu pod nazivom "Edit My Ex" to više nije neophodno.

Njegovim korišćenjem korisnik će biti u prilici da ukloni bivšeg ili bivšu sa fotografija, tako da će izgledati kao da je korisnik boravio sam na lokacijama na kojima su one nastale. Sve što treba da uradi je da izabere fotografiju sa nekadašnjim partnerom, postavi je na ovaj sajt i da odgovarajuće instrukcije u vezi sa promjenama koje želite da vidi. Za manje od 48 sati eksperti iz kompanije "Edit My Ex" će se potruditi da samo korisnik ostane na fotografijama, a da one izgledaju sasvim prirodno.

Idejni tvorac servisa Mark Rofi je smislio njegov koncept sasvim slučajno. Sve je počelo kada je njegova dobra prijateljica prošla kroz veoma bolan raskid. Mark je želio da je oraspoloži pa je odlučio da iskoristi svoj talenat za manipulisanje fotografijama i odstrani njenog bivšeg dečka sa jedne njoj posebno drage slike.

Marku je postalo jasno da je ni kriv ni dužan naišao na odličnu ideju za biznis. Angažovao je još nekoliko ljudi i otvorio sajt "Edit My Ex", kako bi i ostalim ostavljenim pojedincima omogućio da brzo prebole svoje bivše partnere. Iz kompanije su istakli da mogu obraditi sve fotografije, a ako korisnik nije zadovoljan, vratiće novac.