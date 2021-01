Uklonjen Parler, alternativa Twitteru

Google je iz svoje "plej prodavnice" uklonio društvenu platformu Parler, blisku američkim konzervativcima.

Društvena mreža Parler, alternativa Twitteru je platforma na koju su mnogi građani i političari prešli zbog revolta izazvanog sve većom cenzurom.

Prema obrazloženju Googla, to je učinjeno da bi "zaštitili bezbjednost korisnika", navodeći da Parler dozvoljava objave koje, kako tvrde, podstiču nasilje.

JUST IN: Google suspending Parler from the Google Play store pic.twitter.com/Nyv59LoNWh