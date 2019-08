Ukucajte Wizard of Oz u Google i pogledajte magiju

​Google je na poseban način odlučio obilježiti 80. godišnjicu filma "Čarobnjak iz Oza" i to malim skrivenim poklonom za sve korisnike te tražilice i obožavatelje legendarnog filma.

Sve što trebate napraviti je u Google tražilicu upisati "Wizard Of Oz" pa potražiti crvene cipelice na desnoj strani ekrana. Zatim kliknite na cipelice i čeka vas čarobno iznenađenje – tornado, prenosi radiosarajevo.ba.

Čućete zvučnu poruku "There is no place like home", a stranica će se početi vrtjeti poput tornada. Google će zatim poprimiti vintage look, a na mjestu gdje su bile cipelice sad ćete vidjeti tornado.

Kad kliknete na njega, Google će vas na isti način vratiti na početak.

Film "Čarobnjak iz Oza" izašao je 1939. godine, a glavnu ulogu igrala je Judy Garland.