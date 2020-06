Uloga obične sijalice u modernim hakerskim napadima

Rijetko kome bi palo na pamet da bi obična, staromodna sijalica mogla da bude dio hakerskih napada, ali je ovo svjetleće telo ipak pronašlo svoje mjesto u cyber kriminalu.

Kada se pomenu hakerski napadi potencijalne žrtve obično prvo pomisle na slabe lozinke, te na bezbjednosne propuste u okviru operativnih sistema. Sumnja se i u slabosti pametnih kućnih uređaja, dok se starije varijante ostavljaju po strani, najprije zbog toga što se vjeruje da uređaji koji nemaju internet konekciju ne predstavljaju opasnost.

Tako nikome ne bi palo na pamet da bi obična sijalica mogla da posluži za prisluškivanje, ali su hakeri ipak pronašli način da upravo preko nje prisluškuju razgovore sa udaljenosti od 25 metara, prenosi "PC Press".

Bezbjednosni eksperti se bave ovim problemom, te načinima prisluškivanja privatnih razgovora koji ne uključuju moderne uređaje sa malver dodacima. Za početak je, kao što je to obično slučaj, neophodno da se sijalica nađe u istoj prostoriji sa onima koji se prisluškuju. Nakon toga je potrebno da se obezbijedi "čista linija" do sijalice, a kako bi ka njoj mogao da se usmjeri specijalni teleskop sa optičkim senzorom. Kvalitet prisluškivanja zavisi i od toga koliko su žrtve blizu sijalice, a proces može da spriječi i najobičnija zavjesa, budući da slušanje nije moguće ukoliko postoji prepreka do sijalice.

Sistem funkcioniše tako što se teleskop sa posebnim senzorom uperi u sijalicu, a prilagođeni konverter analogni razgovor prebacuje u digitalni format. Napadaču su razvili poseban algoritam po imenu Lamphone koji "čita" razgovor iz vibracija na sijalici, a hardver koji je potreban za ovu akciju košta oko hiljadu dolara.